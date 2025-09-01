韓国出身の５人組ガールズグループ「ｆｒｏｍｉｓ＿９（プロミスナイン）」が２日、都内で合同取材会に出席し、４月１日発売の日本デビュー盤となるＪＡＰＡＮ １ｓｔ ＥＰ「ＬＩＫＥ ＹＯＵ ＢＥＴＴＥＲ （Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．）」の注目ポイントなどを語った。

日本デビューが決まり、メンバーの顔は晴れやかだった。ペク・ジホンは「日本にいるファンの皆さん、ｆｌｏｖｅｒ（プロバー、ファンの総称）の皆さん、そして他の皆さんも、私たちのアイデンティティを理解してくださるだろうかと緊張していますし、同時にワクワクもしています。多くの皆さんが気に入ってくださるといいなと思います」と笑顔。イ・チェヨンも「待ちに待った日本デビュー。ｆｌｏｖｅｒの皆さんも大きな期待をしていると思います。その分、一生懸命準備をしているところです。日本での活動を頑張っていくように努力するので、たくさんのご期待をお願いします」と呼びかけた。

韓国では代表曲「ＤＭ」の総再生回数約２・８億回を始め、楽曲リリースをする度に累計ストリーミング再生数は“億越え”を連発。昨年から始まった５つの国・地域を回るワールドツアーも大成功し、ＳＮＳ総フォロワー数も１２００万人を突破するなど勢いは増すばかりだ。

日本のファンへアピールポイントを問われると、パク・ジウォンは「メンバーそれぞれが違った魅力を持っているし、ビジュアルにも注目して欲しい。また、清涼感のあるパフォーマンスにもぜひ注目していただきたい」と熱弁。一方、パク・ジウォンは「コミュニケーションが私たちはすごくうまいと思っている。温かい気持ちで接することができるので、皆さんをびっくりさせたいです」と日本語を交えながらアピールした。

日本語についても絶賛勉強中。ソン・ハヨンは日本のファンの好みを見極めるために「日本の曲だとか日本の方のステージをいろいろと見ています」と告白。ジウォンも「語学勉強アプリを使って毎日練習しています。日本語は難しいけど、一生懸命頑張ります！」と力強い日本語で語った。

そんな５人の夢は東京ドーム公演。ジホンは「日本でＫ―ＰＯＰと聞いたら、『ｆｒｏｍｉｓ＿９』と皆さんが思ってくださるくらいになりたい」。５人は新たな約束を果たすべく、まだ見ぬ旅路を歩き始める。

◆ソン・ハヨン １９９７年９月２９日生まれ。２８歳。温かみのある頼れるリーダー。透明感あふれる歌声が魅力。

◆パク・ジウォン １９９８年３月２０日生まれ。２７歳。バラエティー力に富んだトーク職人。安定感あるボーカルが魅力。

◆イ・チェヨン ２０００年５月１４日生まれ。２５歳。高いコミュニケーション能力を誇る。エネルギーあふれるパフォーマンスが魅力。

◆イ・ナギョン ２０００年６月１日生まれ。２５歳。圧倒的ビジュアルセンター。高い表現力が魅力。

◆ペク・ジホン ２００３年４月１７日生まれ。２２歳。末っ子＆ビタミン担当。ステージが華やぐ明るいオーラを放つ。