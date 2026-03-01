この記事のポイント 天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安が2026年唯一重なる3月5日（木）1日限定開催9,000円以上の購入で10％OFF＋1,000ポイントが同時適用サイト内全商品対象・終了は当日23:59 天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安が2026年唯一重なる3月5日（木）1日限定開催9,000円以上の購入で10％OFF＋1,000ポイントが同時適用サイト内全商品対象・終了は当日23:59

ベストケンコーが3月5日（木）1日限り、会員数100万人超の個人輸入代行サービスで「開運セール」を開催！

3月は生活リズムが変わりやすい時期。

縁起日が重なるこのタイミングに、使い切りたかったサプリを入れ替える機会として使うのもおすすめです☆

ベストケンコー「天赦日×一粒万倍日×寅の日×大安 開運セール」

開催日：2026年3月5日（木）終了：23:59対象：サイト内全商品適用条件：9,000円以上の購入で10％OFF＋1,000ポイント付与

ベストケンコーは、海外のサプリメントや健康食品を個人輸入代行するサービス。

会員数は100万人超（2026年1月時点）で、プロテイン・ビタミン・スキンケアアイテムなど幅広いカテゴリを取り扱っています。

今回の開運セールは、2026年唯一の「四重吉日」に合わせた1日限定企画。

9,000円以上の購入で割引とポイントが同時に受け取れます。

2026年唯一の「四重吉日」とは

3月5日は、天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安の4つが重なる、2026年でこの日だけの組み合わせです。

「何かを始めるのに縁起がいい」とされる日取りが4つ同時に重なるのは珍しく、新しい習慣のスタート日として選ぶ人も多い暦日。

「いつ始めるか」が曖昧になりがちな健康習慣の見直しに、区切りをつけるきっかけとして使いやすい日です。

セール特典の内容

割引：10％OFFポイント：1,000ポイント付与対象：サイト内全商品（9,000円以上の購入）

割引とポイントが両方同時に適用されます。

ビタミンもプロテインも、気になっていたものをまとめて揃えるチャンス。

カテゴリを問わず全商品対象なのが嬉しいポイントです。

購入前に確認しておきたいこと

終了：当日23:59条件：カート合計9,000円以上

1日限定のため、当日に慌てて確認すると見落としが出やすいです。

買いたいものをあらかじめリストアップしておき、合計金額を先に計算しておくと安心です。

海外製の健康アイテムをひとつの窓口でまとめて揃えられるのが、ベストケンコーの魅力のひとつ。

プロテイン・ビタミン・スキンケアなど複数カテゴリを一度に補充したい人にとって、全商品対象のまとめ買いセールは条件を達成しやすいのが嬉しいポイントです。

3月の新スタートに合わせて、普段の健康習慣を一度見直す機会にしてみてください☆

四重吉日に始める健康習慣リスタート！

ベストケンコー「天赦日×一粒万倍日×寅の日×大安 開運セール」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開運セールはいつ開催されますか？

2026年3月5日（木）23:59までの1日限定です。

Q. 9,000円未満の購入では特典は受けられませんか？

はい。

割引とポイント付与はいずれも9,000円以上の購入が条件です。

複数商品をまとめて購入することで条件を満たしやすくなります。

Q. 対象外の商品はありますか？

サイト内全商品が対象ですが、詳細はベストケンコー公式サイトでご確認ください。

