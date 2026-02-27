阪神22歳外野手は「昭和の匂いがする」元首脳が本格覚醒を期待する若虎　「ボールに入っていくあの形は素晴らしい」

前川の飛躍も期待されている(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext

昨年圧倒的な強さを見せた藤川阪神の今季の戦いぶりが注目されている。

強みの投手力、野手も安定した布陣だが、さらなる上積みを図れるかも連覇の鍵を握りそうだ。

【キャンプ注目選手】『20本打てる能力はある ︎』今年が正念場！片岡が期待している選手を紹介します！【セリーグ編】

そこで注目となっているのは昨季、レギュラーを“獲りきれなかった”若虎にもある。

現役時代は日本ハム、阪神で活躍、引退後も阪神、中日でヘッドコーチを務めた片岡篤史氏が2月23日までに、自身のYouTubeチャンネルに「【キャンプ注目選手】『20本打てる能力はある!!』今年が正念場！片岡が期待している選手を紹介します！【セ・リーグ編】」と題した動画を更新。春季キャンプで注目の選手を取り上げている。

阪神からは前川右京を指名。

片岡氏は前川に関して「ちょっと昭和の匂いがするタイプの選手なんですよ」として、打撃スタイルに関しても「ボールに入っていくあの形というのは素晴らしいよね」とした。