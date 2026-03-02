◆ＷＢＣ強化試合 オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）

最後はズバッと決めた。７回２死走者なし。「どこかで使いたいねと（捕手の若月と）話していた」と菅野がフルカウントから左打者の渡部に内角ツーシームで見逃し三振に斬った。巨人時代の２４年１０月２１日以来４９７日ぶりの日本での実戦で２回無安打無失点。「立ち上がりバタついてしまいましたが、２イニング目はある程度球を操ることができました。いい登板でした」と冷静さを失わず貫禄を示した。

６回から慣れない３番手での登板でマウンドが掘れていたことから、投球練習の初球から体勢を崩した。「滑ってしまって左足を着くのが怖くなってしまった」と先頭からは６球連続ボール。それでも修正し無死一塁で宗を二ゴロ併殺。「プレートに入る前に僕が押したら、そのサインでいこうと。プレートに入ったら捕手のサインに従うよと決めて」と７回はピッチコムも駆使して３者凡退。若月との意思伝達もバッチリだ。

１７年ＷＢＣ以来の侍ジャパンで、今回は３６歳のチーム最年長として臨む。前日１日の焼き肉店での決起集会では「チームジャパンで明日から頑張っていこう」と乾杯のあいさつ。さらにサポート侍含め３５選手が集まった中でごちそうしており、「大後輩の前で、ちょっとの額ですけど。一致団結してまた本戦に臨めれば」と柔和な表情を浮かべた。

本大会では天覧試合の８日・豪州戦（東京Ｄ）での先発が有力。「あとは腹をくくって本番を迎えるだけ。特別な気持ちは持ちつつ背伸びせず、等身大で投げられれば」。チームとして連覇、個人では初の世界一を狙う今大会へ、足場を固めた２５球だった。（田中 哲）

◆高木豊Ｐｏｉｎｔ

菅野は立ち上がり、珍しくストライクが取れない状態だった。久しぶりの日本での登板で、いつもと違う感覚があったのかもしれない。ただ、２イニング目からはスプリットを増やしてみたり、大会を見据えて、意図的に試すようなピッチングをしていた。順応性はさすが。ベテランらしい、頼りがいのある姿だったね。（スポーツ報知評論家・高木 豊）