タレントの安田美沙子が、１日に行われた東京マラソンに出場した様子を公開した。

３日までに自身のインスタグラムを更新し、「タイムは３:５４:２４」「ＰＢ（パーソナルベスト）は切れなかったけど、最後まで諦めずに、なおかつ楽しんだ！」「１７年ぶりに東京マラソンを走って思ったことは。。わたし強くなった」「ネガティブみさこは、もういません」とつづった。

さらに「ボランティアの方に関しては、ゴールしてからの事、スタッフさんと何も決めてなかったから。。迷子になり、皆んなに助けてもらいました。優しかった。。水もかけたから、お腹も冷えておトイレも教えてくれました」とゴール後は、ボランティアのスタッフに助けられたことも語り、「最後の最後まで、心から感謝です」と感謝の言葉を述べ、メダルを首にかけたショットを披露した。

この投稿に「おつかれさまでした！！」「完走おめでとうございます」「３時間台なんて凄いですね ゆっくり休んでくださいね」「日々進化してますね」「充実した良い表情がとても爽やかです」などのコメントが寄せられている。