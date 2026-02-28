巨人の阿部慎之助監督（４６）が２日、１軍の開幕ローテ候補１３投手の先発調整継続を明言した。新戦力の加入もあり競争が激化。オープン戦中の１、２軍の入れ替えは投手、野手ともに「今のところ考えていない」とし、「先発候補の人はずっとそれで調整してもらう」との方針を示した。

キャンプでは開幕投手筆頭候補の山崎、楽天から移籍の則本、新外国人のウィットリー、ハワード、マタ、ベテランの田中将、新人の竹丸、山城がいずれも実戦で好投した。戸郷もフォーム修正で球威が増し、赤星、石川、宮崎での２軍戦に参加中の横川と森田も順調。西舘がコンディション不良で３日から故障班に合流するが、１軍の先発候補は１３人の大激戦だ。最終的にリリーフに回る投手がいるとしても、現時点での配置転換は考えていない。

昨年はシーズン終盤に先発不足に苦しみリーグ３位に終わった。その経験をもとに、阿部監督はキャンプ中に「先発ローテを８人くらいで回して投げ抹消（登板翌日に登録抹消）して１０日間休みを与えながらやっていくのもありかなと思っています」と通常の６人ではなく８人制の可能性も示唆していた。そうだとしても１３人から絞り込むのは良い意味で悩ましい。

開幕投手についても「まだ。前日でいいでしょう」と語るにとどめた。ハイレベルな先発サバイバルは２７日の開幕直前まで続きそうだ。（片岡 優帆）