◇強化試合 阪神3―3韓国（2026年3月2日 京セラドーム）

阪神ドラフト2位の谷端（日大）が韓国の38歳レジェンド左腕から安打を放った。7回、メジャー通算78勝で韓国でも通算117勝を挙げている柳賢振（リュ・ヒョンジン）の内角直球を捉える。強いゴロが中前に抜けた。

「とりあえず1本出たので、本当にホッとした感じです」

04年生まれの21歳の若者には、08年北京五輪で韓国を金メダルに導いたベテランは遠い存在で、「（経歴などを）チラッと聞きました。でもあまり知らないので」と素直に打ち明けた。打った相手よりも、安打を打った事実がこの日の大きな喜び。これが、対外試合15打席目で生まれたプロ初安打だった。投ゴロに終わった5回の最初の打席で脱出のヒントをつかんでいた。

「1打席目はトップが浅くてボールとの距離が取れてなかった。2打席目は（タイミングを早めて）距離を取ることだけ考えた。いい修正できた」

キャンプが終わってもなお、練習では他の選手とは比較にならないほど多くノックを受ける。「本当にへたくそなので。目標は開幕1軍なので、とことんやって体で覚えたい」。二塁の守備も走塁も、駆け出しのルーキーの課題は山積み。レベルが高い東都リーグで2度の首位打者を獲得した打力を生かすべく、泥まみれで自分を磨いている。 （倉世古 洋平）