◇強化試合 阪神3―3韓国（2026年3月2日 京セラドーム）

阪神は2日、韓国代表との強化試合に3―3で引き分けた。先発の才木浩人投手（27）は初回に2失点するなど、3回5安打2失点。一方で、キャンプ中に取り組んだ「新フォーク」などで5三振を奪い手応えも得た。WBCで対戦する侍ジャパンにとっても参考となる投球。リーグ連覇を目指すシーズンへ向け、順調ぶりをアピールした。

出はなをくじかれても、そのまま終わらないのが才木の強さだ。初回に4安打で2点を許したが、すぐさま修正。2回以降の2イニングは1安打のみで無失点に抑えた。

「凄くいい感じだと思います。フォークも感じ良かったですし、真っすぐの微調整だけかなというところ。あとはイニング投げながらっていう感じです」

2回は先頭から2者連続三振など3者凡退。鋭く落ちる「新フォーク」を武器に、5三振を奪った。昨季は12勝6敗、防御率1・55で最優秀防御率を獲得。今キャンプで握りを改良し連日ブルペンで投げ込んだ新フォークに「だいぶイメージ通り。この調子で投げればいいかな」と手応えを得た。

将来的なメジャー挑戦を思い描く右腕。ジャイアンツ・李政厚（イ・ジョンフ、写真）には2打数2安打された。「（2打席目は）絶対抑えたろうみたいな感じでいっちゃって…。ファウルも取れず、前にしっかり飛ばされたのでちょっと悔しかった。今まで対戦してきた選手の中で、レベルが頭1個抜けている」と振り返った。

23年3月6日、同じ京セラドームでの日本代表との強化試合では、大谷に膝をつきながら中堅2階席へ運ばれる3ランを被弾。今回は韓国相手で、7日に対戦する侍投手陣にも参考になる投球となった。

シーズンは京セラドームでのホーム開幕となる、31日のDeNA戦先発が濃厚。「開幕まで（登板は）2、3試合ぐらいあると思うので、そこでしっかり調整できたら」と確かな収穫を手に、着実に前進する。 （山手 あかり）