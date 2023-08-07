球春到来を告げる「第80回JABA東京スポニチ大会」は、7日に開幕する。今秋ドラフト候補に挙がるパナソニック・柿本晟弥投手（23）は、今年最初の公式戦に臨む。

名門の命運を託されるのは、パナソニック入社2年目を迎えた151キロ右腕・柿本だ。

「スポニチ大会から集中して、その後の都市対抗、日本選手権につなげていきたい」

順調な調整ぶりを証明したのは、今季初実戦となった薩摩おいどんリーグの明治安田戦だった。先発して5回を2安打無失点。オフに重点的に取り組んできた内角球とフォークを有効に使い、5三振を奪った。「昨年、たくさんの経験を積ませていただいたので、今年は先発で長いイニングを投げられるようにしたい」。新人だった昨季は、都市対抗近畿地区2次予選に彗星（すいせい）のごとく現れた。初戦の日本新薬戦で先発に抜てきされると、予選8試合のうち6試合に先発。YBSホールディングスとの第5代表決定戦では入社後初完投初完封で2大会ぶりの本大会出場をたぐり寄せた。

昨年12月8日。パナソニックホールディングスはグループ1万人の人員削減などによる構造改革の一環として、伝統ある野球部の26年シーズン限りでの休部を発表した。集大成となる一年。柿本は言う。「2大大会で優勝する。そこで結果を残せれば、そっち（プロ）の世界も見えてくる」。チームの有終の美を飾り、憧れの世界へと羽ばたく。（森田 尚忠）

◇柿本 晟弥（かきもと・せいや）2002年（平14）5月9日生まれ、兵庫県出身の23歳。小2から「赤穂スポーツ少年団」で野球を始める。赤穂中では「龍野ボーイズ」に所属し、投手兼内野手。東洋大姫路（兵庫）では2年秋からエース。東洋大では1年秋からベンチ入りし、3年秋は東都1部で5試合に登板し、0勝1敗。1メートル83、80キロ。右投げ右打ち。