今秋ドラフト上位候補で、今春の選抜大会に出場する山梨学院の投打「二刀流」菰田陽生投手（２年）が２日、山梨県甲府市で練習を公開し、“好相性”の甲子園で自己最速１５２キロを更新すると意気込んだ。

「（甲子園は）今までで一番投げやすい。大きい舞台になればなるほど力が出せるのもある。やっぱり自分の１５２キロを超えたらうれしい」

今オフの練習は投手に専念し、ブルペンでの投球頻度を増やした。週４日、毎回８０〜１００球を投げ込み「疲れがたまっている中で、どれだけ自分の投球を出せるか」と連戦も想定した。結果としてフォームが安定し、球質も向上。センバツで成果を“お披露目”することを心待ちにした。

今春からＤＨ制が導入される。菰田は先発投手と一塁手を主に務め、打順は４番を任される予定だ。昨春の選抜大会では２回戦で聖地デビューを果たし、いきなり１５２キロをマークしたが、チームは敗退。「負けた試合が一番印象に残っているので、負けたくない。目標は日本一」。主軸、エース、主将として目標を高く掲げた。

◆菰田 陽生（こもだ・はるき）２００８年１２月２１日生まれ、１７歳。千葉県御宿町出身。１９４センチ、１０１キロ。右投げ右打ち。小学１年から御宿少年野球クラブで野球を始め、御宿中時代は千葉西リトルシニアでプレー。山梨学院では１年春からベンチ入り。５０メートル走６秒４、遠投９５メートル。最速１５２キロ。球種は直球、スライダー、カーブ。好きな野球選手は大谷翔平。