◆ＷＢＣ強化試合 オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのＲソックス・吉田正尚外野手（３２）が２日の強化試合・オリックス戦に「５番・左翼」で出場すると、５回１死で右翼５階席へチーム初安打となる特大のソロを放った。第３打席では右安打をマークしマルチ安打。前回２３年ＷＢＣで大会史上最多１３打点を挙げたＷＢＣ男が古巣の本拠地で勝負強さを見せつけた。

侍ジャパンの吉田が、きれいな軌跡を刻んだ。「ボールの内側で、いいスピンがかかったと思います」。５回１死まで無安打。ひと振りで空気を変え、安どした。１ボール１ストライクからの３球目。九里の内角カットボールを仕留めた。

右翼５階席へ特大アーチ。少年時代にローズ（近鉄）やカブレラ（西武）のフルスイングに見ほれた京セラＤでの本塁打は、２２年１０月２７日の日本シリーズ第５戦・ヤクルト戦でマクガフから放ったサヨナラ弾以来だ。「元気な姿を見せられて、すごく歓声も届きました。力になりました」。２２年まで本拠地としたファンも喜ばせた一撃は、速報アプリ「ＮＰＢ＋」によると飛距離１２６・５メートル。７回にも右前へ運び、チーム唯一のマルチ安打を記録した。ポスティングでメジャー挑戦し、４シーズン目。古巣にも礼を尽くしていた。

２月２４日に帰国し、翌２５日に行われたバンテリンＤでの非公開練習から合流。この日の強化試合から出場が可能だった。試合前には自身で手配し、桶詰の高級すしなどを大量に差し入れ。自身がプロデュースした成長期用プロテインも添えた。選手、スタッフ、そして家族にも届けるための心遣い。青学大の先輩にあたる杉本から「よう（バットが）振れてるな」と声をかけられ、笑みがこぼれた。

初出場した２３年のＷＢＣでは、大会史上最多の１３打点を挙げた。特に準決勝のメキシコ戦では、３点を追う７回に値千金の同点３ラン。この日も同様に内角球をすくい上げた。大谷、鈴木、村上、岡本と形成するメジャー組の一角。３年が経過しても「ＷＢＣ男」は頼りになる。（長田 亨）

【記録メモ】 日本は３番・鈴木（カブス）、４番・村上（Ｗソックス）、５番・吉田（Ｒソックス）のメジャーリーガーでクリーンアップを組んだ。これまで２３年に大谷（当時エンゼルス）、吉田（Ｒソックス）の２人はあるが、３人がメジャーリーガーは初。また大谷（ドジャース）と先発の菊池（エンゼルス）を加え、５人のメジャーリーガーが先発。これは、０９年ＷＢＣの韓国戦、キューバ戦、米国戦でイチロー（マリナーズ）、福留孝介（カブス）、城島健司（マリナーズ）、岩村明憲（レイズ）、松坂大輔（レッドソックス）の５人が先発したのに並ぶ最多。