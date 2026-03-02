「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合、阪神３−３韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）

四回から２番手で登板した阪神・伊原陵人投手が１回を三者凡退に抑えた。春季キャンプＭＶＰ９選手の中でも、藤川監督が“最上級”に評価した左腕が韓国打線を見事に料理。当面は中継ぎ起用も考えられる中、準備は万全と言わんばかりの快投だった。

オープン戦とは異なる緊張感が充満するドーム内で、伊原は冷静だった。「正直、相手はあんまり関係ない」。状況に惑わされず、ただキャンプから積み上げてきたものを体現した。

「うまく変化球を交えながら、カウントを悪くすることなく投げられた」と、積極的に仕掛けてくる相手を打ち取っていった。１死後に迎えた７番・金慧成（ドジャース）からは外角の直球で見逃し三振。それでも「もう少し精度を高めていく必要がある。そんなに完璧な球だったとは思っていない」と、引き締まった表情で振り返った。

今春の対外試合は全て中継ぎで起用され、３試合で計５イニングを無失点。大量９選手が選ばれた春季キャンプＭＶＰの中にあって、藤川監督が伊原について「一番の成長」と評した理由を、投球で示し続けている。

虎の“心臓”とも言える中継ぎ陣は今季、石井が左アキレス腱（けん）断裂で長期離脱。昨季、中継ぎを経験した伊原が当面、ブルペンに加わる可能性もある。ただ、どこで投げようともやることは変わらない。「少し甘い球もありましたけど、段階は踏めている」。流れるように言葉を紡ぐ裏側で、着々と準備を進める。