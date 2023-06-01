「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合、阪神３−３韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）

強敵相手にしっかり収穫を得た。先発した阪神・才木浩人投手は立ち上がりこそ苦しむも、３回２失点で５奪三振。「フォークの感じも良かったし、真っすぐの微調整だけかなというところ。あとはイニングを投げながら」と納得のマウンドを振り返った。

改良してきたフォークが効いた。初回、２点を失い、なおも２死二、三塁の場面。ドジャースで大谷翔平のチームメートにあたる金慧成をフォークで三振に仕留めた。その後も落ち球で空振りを量産。奪った三振全てのウイニングショットになった。

初回は直球一本を狙われた中で、二回以降は変化球を効果的に使い、しっかり修正。藤川監督は「二回以降、コンビネーションが入りだして彼らしいところが見えた。日本の開幕を迎える立場として、非常に心強く感じた」と高く評価した。

ただ、同学年のメジャーリーガーには脱帽だった。３番に入ったジャイアンツの李政厚には、いずれも直球をはじき返され２安打を浴びた。右腕は「今まで対戦してきた中でも頭一つ抜けてる。ファウルも取れず、しっかり前に飛ばされて、悔しかったですね」と苦笑いを浮かべた。

３１日に京セラドームで行われるホーム開幕戦での先発が濃厚の才木。「開幕まで２、３試合あるのでしっかり調整できたらいいかなと思います」。韓国打線に痛打された直球の強さを見直し、自信を持った完全体でシーズンに向かう。