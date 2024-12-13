ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表のサポートメンバーを務めた広島・佐々木泰内野手（23）が2日、チームの全体練習に復帰した。2月27日の中日との壮行試合で“プロ1号”を放ち、表舞台で一躍注目を集めたスラッガー。OBでカブス・鈴木誠也外野手（31）から貴重な助言を受け、今季の2桁本塁打を約束した。“誠也塾”の成果を発揮すべく「まずはカープで主軸を張れる打者に」と力を込めた。

スター軍団と過ごした日々に心を揺さぶられた。サポートメンバーとして侍ジャパンで奮闘した佐々木が、チームの全体練習に復帰。「誠也さんの連絡先をゲットできたことが一番の収穫」と笑顔で話し、濃密で刺激的な時間を振り返った。

「（国内外の）トッププレーヤーの方と一緒にプレーし、肌で感じるものがあった。凄くいい経験。チームに持ち帰ってしっかり生かしたいと思います」

いまだ記憶に鮮烈な2月27日、中日との壮行試合で放った“プロ1号”。その甘美な一撃よりも、練習空間そのものが特別だった。尊敬する鈴木はもちろん、あの大谷翔平（ドジャース）の打撃練習を直視し、強烈なインパクトを受けた。

「スイングの強さ、体の強さを感じた。飛距離や打球速度も。全く違うものを見ることができました」

中でも鈴木から、あまたの貴重な助言を得た。合流前に新井監督から「技術だけじゃなく、マインドの部分も参考になると思う」と言われており、時間を見つけては密着。「スイッチの入り方は本当に凄い」と実感した。一方、技術面での助言にはわが意を得た。

「打席での待ち方を聞くと“全部真っすぐから入れ。あとは体の反応。変化球が来た時は自分を信じろ”と」

前日1日にほほえましい、そして鈴木らしいやりとりがあった。連絡を取りたい気持ちはあっても「自分からはおこがましくて」控えていたところ、突然届いた「頑張れよ」というメッセージ。同時に、開幕後に質問することへの快諾を得た。

「本当にうれしかった。誠也さんに“2桁（ホームランを）打ちます！”と約束しちゃったので頑張らないと」

メジャーに挑戦しても、古巣の後輩や動向を気にかける31歳らしい気遣い。短時間でも鈴木ら超一流選手と接し、日の丸を背負った経験は、近未来の侍ジャパン入りを公言する佐々木の心に火を付けた。

「まずはカープで主軸を張れる打者になることが最優先。リーグ優勝、日本一に貢献できるよう頑張りたい」

大ブレークの予感が漂う23歳。2年目の躍進から目が離せない。 （江尾 卓也）