3月3日（火）の「相席食堂」は、ひな祭りの日にちなんだ「桃の節句相席」。桃＝“ピンク”にゆかりのある人物の相席旅をお届けする。

静岡県袋井市にやってきたのは、お笑いコンビ・ピンクの電話の“よっちゃん”こと清水よし子。1980年代後半から90年代にかけ、相方・竹内都子との凸凹コンビで大人気だった彼女も現在67歳。しかし、おなじみの「よっちゃんです！」という元気なハイトーンボイスは健在。変わらぬ“不思議ちゃん”キャラに、スタジオの千鳥も「わしらが子供の頃からこんな感じ！」と圧倒される。

まずは地元で有名なお寺のひな祭りイベントへ。会場の広間に足を踏み入れた清水は、驚きの光景に言葉を失う。そこには、天井まで届く32段の巨大な段飾りに、約1200体ものひな人形がギッシリと！ 実はこれら、一般家庭で飾れなくなった人形を寺で引き取り、毎年展示しているものという。日本舞踊の名取でもある清水は、圧巻の眺めに興奮し、おひな様をバックに自慢の舞を披露。しかし、そのポンコツすぎるパフォーマンスに千鳥からは「コウメ太夫？」と猛ツッコミが…。

さらに地元の食堂では、店主を無理やり相席に巻き込みつつ、江戸時代の朝食を再現したご当地グルメ「たまごふわふわ」を堪能。国内有数の産地として知られるパクチーの生産者も訪ねるが、パクチーハウスで目にした衝撃の光景に、思わず絶叫する事態に！

この日は他にも、自宅全焼の災難を乗り越えた林家ペーがピンクの衣装で神奈川県川崎市へ。「川崎大師」に厄払いに向かうも、名物の飴を巡ってまさかの大ピンチ!? 84歳とは思えない驚異の食欲と、ラストに待ち受ける予想外のオチにスタジオ騒然！

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。３日（火）は、よる11時10分スタート。TVerでも無料配信。

