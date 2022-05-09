侍ジャパンのサポートメンバーを務めた広島・佐藤柳がチームの全体練習に合流し、逆転での開幕1軍入りを誓った。今春キャンプを2軍で始動した2年目の左腕。数多くの収穫を得た中で、満を持して昇格を果たし「まずは1軍に残ること。下からのスタートなので他の人より結果を出さないといけない。生き残れるように頑張りたい」と意気込んだ。

2月下旬の宮崎合宿とソフトバンク戦に参加。アドバイザーを務めたパドレス・ダルビッシュや日本ハム・伊藤から貴重な助言を受け「凄くいい経験。私生活から野球のことまで全て学んだ」と目を輝かせる。とりわけ伊藤に教わった「切り替える用、平常心でいる用、気合を入れる用」の球場看板を設定し、登板時に見て、気持ちを制御する方法に得心を得た。今季の飛躍へ「自分に落とし込みながら生かしたい」と言葉に力を込めた。

≪遠藤淳志がファーム降格≫

○…マツダスタジアムでの全体練習に左腕の佐藤柳が合流し、4日のオリックス戦（京セラドーム）から開幕1軍を懸けたサバイバルに加わる。入れ替わりで遠藤がファーム降格となった。遠藤はオープン戦2試合で3イニングを投げ、4安打4失点（自責2）。2月28日の楽天戦では一塁へのけん制悪送球もあった。新井監督は佐藤柳について「先発と中継ぎ、両面を見ながら」と説明した。