「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合、阪神３−３韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）

投手の足元を襲う鋭い打球が、瞬く間に二遊間を抜ける。全力で一塁を回った阪神ドラフト２位・谷端将伍内野手（日大）が左拳をベンチに向けた。対外試合６戦、１５打席目で生まれた待望の“初安打”。試合後は「とりあえず１本出たので。本当にホッとしたという感じですね」と正直な思いを吐露した。

四回、守備から途中出場したルーキーは七回に第２打席を迎えた。相手はかつてドジャース、ブルージェイズに所属し、ＭＬＢ通算７８勝を誇る左腕・柳賢振。「初球、差し込まれたのでタイミングを早く。距離を取ることだけ考えた」と打席で修正し、フルカウントから直球を中前に運んだ。

２月２８日の全体練習では藤川監督から「選手が迷う前に、映像を見て大学時代の形に戻していく」と直接指導を受けた。愛のゲキと原点回帰が呼んだ１本。李政厚ら韓国代表のトップレベルも肌で感じた。「満足するわけじゃない」と谷端。目標の開幕１軍に向け、節目の一打から再加速だ。