セリエA 25/26の第27節 ピサとボローニャの試合が、3月3日02:30にアレーナ・ガリバルディにて行われた。

ピサはラフィウ・ドゥロシンミ（FW）、ステファノ・モレオ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボローニャはニコロ・カンビアーギ（MF）、サンティアゴ・カストロ（FW）、フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）らが先発に名を連ねた。

21分、ボローニャが選手交代を行う。マルティン・ビティック（DF）に代わりニコロ・カサーレ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

63分、ピサは同時に2人を交代。サムエレ・アンゴリ（DF）、ラフィウ・ドゥロシンミ（FW）に代わりフアン・クアドラード（DF）、フィリップ・ストジルコビッチ（FW）がピッチに入る。

64分、ボローニャは同時に2人を交代。フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）、シモン・ゾーム（MF）に代わりリッカルド・オルソリーニ（FW）、イェンス・オドゴーア（FW）がピッチに入る。

70分、ピサは同時に2人を交代。アルトゥーロ・カラブレシ（DF）、マルタ・ホイホルト（MF）に代わりシモーネ・カネストレッリ（DF）、ガブリエレ・ピッチニーニ（FW）がピッチに入る。

74分、ボローニャは同時に2人を交代。ニコロ・カンビアーギ（MF）、ジョアン・マリオ（DF）に代わりジョナサン・ロウ（FW）、ロレンツォ・ディシルベストリ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90分、ついに均衡が崩れる。ボローニャのレモ・フロイラー（MF）のアシストからイェンス・オドゴーア（FW）がゴールが生まれボローニャが先制する。

その後もピサの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ボローニャが0-1で勝利した。

なお、ボローニャは53分にレモ・フロイラー（MF）、82分にジョン・ルクミ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-03 04:40:23 更新