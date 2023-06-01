「先発に求められるレベルにない」なぜ主軸だった日本代表MFが冷遇されているのか 無情の５試合連続出番なしに海外辛辣「閉幕までプレミアでスタメンはないだろう」

「先発に求められるレベルにない」なぜ主軸だった日本代表MFが冷遇されているのか 無情の５試合連続出番なしに海外辛辣「閉幕までプレミアでスタメンはないだろう」