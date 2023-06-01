「先発に求められるレベルにない」なぜ主軸だった日本代表MFが冷遇されているのか 無情の５試合連続出番なしに海外辛辣「閉幕までプレミアでスタメンはないだろう」
３月１日に行われたプレミアリーグ第28節、マンチェスター・シティとの一戦でも、リーズの田中碧に出場機会は訪れなかった。これでリーグ戦では５試合連続で出番なしだ。
最後にスタメンに名を連ねたのは、12月15日のブレントフォード戦。その後は１か月にわたって終盤での投入が続き、２月に入ってからはピッチに立つこともなくなった。
主軸としてチャンピオンシップ（２部）で優勝と昇格に貢献した昨季、アーセナルのデクラン・ライスからも賛辞を寄せられたのは周知のとおりだ。
だが、『FootballFanCast』は３月１日、「プレミアリーグへのステップアップで苦しんできた」と指摘。「残念ながら、ライスの大きな称賛につながったようなパフォーマンスのレベルを１部では続けられていない」と報じている。
「そのため、リーグ戦での先発出場は７回にとどまっている。事実、タナカは年明けからプレミアリーグで先発出場していない。ここ５試合は出場もなしだ」
「12月のリバプール戦とチェルシー戦のゴールなど、タナカも活躍した局面があった。だが、プレミアリーグでの全般的なパフォーマンスは、先発レギュラーに求められるレベルにない」
同メディアは「リーグ戦出場20試合で、地上戦のデュエルは57％で負けている。空中戦は53％だ。相手にとって、フィジカル勝負で上回るのがあまりにたやすいと示している」と指摘した。
「一方、イリヤ・グルエフは地上戦で勝利50％。タックルとインターセプトも１試合平均2.0だ。中盤でタナカがフィジカルで不十分なのは、残留を争い、相手を止めるために戦うことがしばしばというチームに正しくフィットしないことを意味する」
「その点で彼はグルエフに及ばない。主に非保持時で苦しんでいる。先発を競い、序列で上回る選手の多さから、閉幕までプレミアリーグで先発出場することはないだろう。そして出場機会がないことにより、夏の移籍市場が始まるとき、リーズにおける未来を検討しなければならなくなるかもしれない」
リーズは中盤強化に向け、夏に新MFを獲得する狙いとも報じられているところ。合わせて、田中放出の可能性も取りざたされている。イングランドに渡って２年。田中はワールドカップが行われる夏に、キャリアの新たな分岐点を迎えるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
最後にスタメンに名を連ねたのは、12月15日のブレントフォード戦。その後は１か月にわたって終盤での投入が続き、２月に入ってからはピッチに立つこともなくなった。
主軸としてチャンピオンシップ（２部）で優勝と昇格に貢献した昨季、アーセナルのデクラン・ライスからも賛辞を寄せられたのは周知のとおりだ。
「そのため、リーグ戦での先発出場は７回にとどまっている。事実、タナカは年明けからプレミアリーグで先発出場していない。ここ５試合は出場もなしだ」
「12月のリバプール戦とチェルシー戦のゴールなど、タナカも活躍した局面があった。だが、プレミアリーグでの全般的なパフォーマンスは、先発レギュラーに求められるレベルにない」
同メディアは「リーグ戦出場20試合で、地上戦のデュエルは57％で負けている。空中戦は53％だ。相手にとって、フィジカル勝負で上回るのがあまりにたやすいと示している」と指摘した。
「一方、イリヤ・グルエフは地上戦で勝利50％。タックルとインターセプトも１試合平均2.0だ。中盤でタナカがフィジカルで不十分なのは、残留を争い、相手を止めるために戦うことがしばしばというチームに正しくフィットしないことを意味する」
「その点で彼はグルエフに及ばない。主に非保持時で苦しんでいる。先発を競い、序列で上回る選手の多さから、閉幕までプレミアリーグで先発出場することはないだろう。そして出場機会がないことにより、夏の移籍市場が始まるとき、リーズにおける未来を検討しなければならなくなるかもしれない」
リーズは中盤強化に向け、夏に新MFを獲得する狙いとも報じられているところ。合わせて、田中放出の可能性も取りざたされている。イングランドに渡って２年。田中はワールドカップが行われる夏に、キャリアの新たな分岐点を迎えるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」