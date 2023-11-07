◇強化試合 侍ジャパン 3―4オリックス（2026年3月2日 京セラD）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンは2日、オリックスとの強化試合に臨み、3―4で敗れた。「2番・DH」で出場したドジャースの大谷翔平投手（31）は3打数無安打も、チームの新パフォーマンス考案を北山亘基投手（26）に厳命。前回大会ではやった「ペッパーミル」に続き、北山の「お茶ポーズ」をナインが披露した。採用は持ち越しとなったが、世界一連覇へ、大谷が一丸ムードをつくり出した。

試合前の円陣で大谷はイタズラっぽい笑みを浮かべていた。日本ハムの後輩にあたる北山が輪の中心に立って、茶わんを右手で時計回りに2回回してから、飲み口を正面に持ってきて飲む、茶道の作法を披露した。

きっかけはお茶…ならぬ、大谷のむちゃぶりだった。前日、北山は大谷から「明日、セレブレーション決めて発表しろ」と指令を受けていた。前回23年大会はヌートバー（カージナルス）の「ペッパーミル」でチーム一丸となり世界一に。北山は「寝られないくらい考えた」と明かした。

「世界で戦うので日本の伝統ポーズがいい。大谷さんはお茶メーカー（伊藤園）のCMに出演されている」。伊藤園「お〜いお茶」のグローバルアンバサダーを務める大谷をイジった「お茶ポーズ」が完成し、この日は吉田や若月が早速、この新セレブレーションを披露した。ところが、大谷は「やっぱりダメだ。今晩もう一回考えてこい」と強烈なダメ出し。北山は「それはさすがにしんどい…」と苦笑い。その上で「僕は影響力が弱い。大谷さんか鈴木さんがベース上でやってくれたら一気に広まると思う。それを信じて待つだけ」とおねだりした。

鈴木は「ちょっと不評だったので、また変えるでしょうね。もうちょっと盛り上がるのをやっていけたら」と笑った。当の大谷は取材を受ける鈴木らを横目に笑みを浮かべながら、駆け足で帰りのバスに乗り込んだ。

大谷は23年3月21日のWBC決勝・米国戦以来、1077日ぶりに侍ジャパンの一員として臨んだこの日は2番に座り3打数無安打も、フルスイングで3万3821人の大観衆を沸かせた。今春から積極的に取り入れる遠投ではドジャース傘下マイナーのトレーナーを相手に投手調整にも励み、サインボールを求める少年に即席サイン会の「神対応」でもファンを沸かせた。

きょう3日の阪神戦では「1番・DH」で出場の見込み。果たして、「お茶ポーズ」は定着となるのか…。大阪のファンを魅了し、世界一連覇へ弾みをつけたい。（柳原 直之）

▽過去の侍ジャパンパフォーマンス 22年のカージナルスで「We are grinding.（こつこつ粘り抜こう）」の合言葉とともにコショウをひく動きのパフォーマンスが定着。その中心だったヌートバーが出場した23年WBCでは、侍ジャパンで「ペッパーミル」が定着した。また、現役時代の井端監督が2次ラウンドの台湾戦で9回2死から同点打を放った13年大会では、手を広げてベンチに見せる「バーンポーズ」が浸透した。