◇強化試合 侍ジャパン 3―4オリックス（2026年3月2日 京セラD）

不安定な立ち上がりから見事に修正。先発した侍ジャパンのエンゼルス・菊池は本番に向けて手応えを得た。「ストライクゾーンで勝負できたし、全体的に良かった」。4回6安打3失点（自責点2）ながら尻上がりに調子を上げ、中4日で臨む7日の1次ラウンド・韓国戦へ準備を整えた。

西武時代の18年8月31日オリックス戦以来、2740日ぶりの京セラドームでの登板。初回1死一、三塁から杉本、西武時代にバッテリーを組んだ森友に2者連続適時打を浴びるなど3点を失った。いずれもスライダーを痛打されて捕手の坂本と話し合い。「多く投げすぎた。2回からは配球を変えてアジャストできた」。予定は3回。球数が少なく、志願して4回もマウンドに上がった。計46球を投げて最速157キロ。2回以降の3イニングは2安打無失点に抑えた。

「楽しく投げられた。本番前最後の登板で課題も出て修正もできた。いい経験ができた」。試合後は自ら「韓国」と相手の名前を挙げて「毎回いいチームをつくってくる。タフな戦いになると思う。いい準備をしたい」と言った。「最初で最後」と決意する侍のユニホーム姿で、いよいよ晴れ舞台に臨む。