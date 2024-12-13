◇強化試合 侍ジャパン 3―4オリックス（2026年3月2日 京セラD）

侍ジャパンのロッキーズ・菅野は捕手・若月が構えたミットにズバッと投げ込んだ。7回2死。渡部をフルカウントから内角148キロツーシームで見逃し三振。自身が投げたいと思ったボールを要求してくれた女房役に応え、2回無安打無失点でマウンドを降りた。

「ここまで（捕手と）いろいろ話し合いもしてきた。それを表現することを意識した。立ち上がりはばたついたけれど、2イニング目はある程度ボールを操れた」

今季初実戦は6回から3番手で登板。慣れない試合途中からの掘れたマウンドに足が滑り、初球から6球連続ボール。珍しく制球を乱したが「しっかり左足をついてから腕を振る」ことを意識して修正した。7回はピッチコムで自身からサインを出すなど試したいことも試し、最速150キロを計測した。

巨人時代の24年10月21日のCSファイナルS第6戦・DeNA戦以来、497日ぶりの日本での登板を終えた。百戦錬磨の投球術に井端監督も「ボール先行でもきっちり丁寧に投げていたし、菅野投手らしい投球だった」とうなった。

メジャー組も含めて全員が集合した前夜。大阪市内の焼き肉店での決起集会。チーム最年長36歳の右腕は「大後輩の前でちょっとの額ですけれど」と全額を支払い「一致団結して本戦に臨めれば」とチームの結束づくりに一役買った。

中5日で8日のオーストラリア戦に先発見込み。「あとは腹くくって本番を迎えるだけ。背伸びせず等身大でマウンドに上がれれば」と力強かった。（青森 正宣）