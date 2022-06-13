◇強化試合 侍ジャパン 3―4オリックス（2026年3月2日 京セラD）

【辻発彦 視点】侍ジャパンのエンゼルス・菊池とロッキーズ・菅野。韓国戦とオーストラリア戦に先発すると思われる2人が修正力の高さを見せてくれた。菊池は立ち上がりからスライダーの制球が甘かった。初回1死一、三塁。杉本にベルトの高さのスライダーを中前に運ばれ、続く森友にも真ん中のスライダーを痛打された。菊池は力のある直球と切れのあるスライダーが主体。直球を狙っている打者にスライダーが甘く入るとタイミングが合ってしまう。菊池自身、スライダーの制球が甘いことが分かっているので、初回はあえてスライダーを多めに投げて修正しようとしていた。2、3回はカーブとチェンジアップで目先を変え、4回に入ると紅林と山中を低めに鋭く変化する本来のスライダーで打ち取った。手応えをつかんだ46球だったと思う。

菅野も立ち上がりストレートの四球で心配したが、ツーシーム、スプリット、カットを駆使してタイミングをずらしながら打ち取った。直球の割合を減らしたMLB仕様の投球で25球、2回無失点。65球の球数制限のある本番を意識したさすがの投球だった。（スポニチ本紙評論家）