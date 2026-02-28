ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアの「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝の三浦が２日、生まれ故郷である宝塚市役所を表敬訪問し、団体の「銀」と個人史上初となる「金」を報告した。

森臨太郎市長（５５）が花束を渡し、「市民みなさんが喜んでおりました」と声をかけると、三浦は笑顔を返した。会談後に会見に応じた際には「市民としてメダルを持ち帰れたことがうれしい」と、昨年１２月以来の地元凱旋を喜んだ。

帰宅後は二つのメダルを両親に見せ「『２０年支えてくれてありがとう』という言葉を伝えられてよかった」という。「帰ってきた次の日には一人で大好きな宝塚駅の（商業施設）ソリオを散策しましたね」と故郷を堪能。

今後については「コーチや木原選手とも話し合っていないし、今はメダルの余韻に浸っている状態なので分かりません」としつつ、将来的には「国内ではペアの指導者がいないので、そこ（の不便さ）をなくしたい。木原選手と、地方に出向いてトライアウトしていきたい」という夢を口にした。