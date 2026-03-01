「大相撲春場所」（８日初日、エディオンアリーナ大阪）

綱とりに挑む大関安青錦（２１）が２日、師匠の安治川親方（元関脇安美錦）から猛ゲキを飛ばされた。

大阪市内で行われた部屋の力士激励会。２２日の千秋楽パーティーも開催される会場で、親方は「ただのお祝いになるのか、ものすごいお祝いになるのか、残念会になるのか。千秋楽の次の日が安青錦の誕生日なので、自分で最高の誕生日にすべく頑張りますので」とあいさつした。弟子の状態は「全然心配していない」と信頼。参加者は約３５０人と昨秋より増え、募集を打ち切るほどの盛況だった。

２２年４月の来日後は関大で稽古を重ねただけに、準ご当地ともいえる場所。関大校友会が１００席を用意して応援に駆けつける日も設定されている。安青錦は「番付を上げて帰ってこられてうれしい」とうなずいた。

午前中は大阪入り後２度目の出稽古を行った。時津風一門の連合稽古で、若元春と霧島を相手に９番で７勝２敗。「いつも通りやれた。力を出すことを意識した」と四つ、突き押しで元気な動きを披露した。