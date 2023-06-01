¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î¸ùÀÓ¤Ë¡ÖÂç¤¤Ê°ÕÌ£¡×¡¡³Æ¼ïÌÜ¤ÎËÜÌ¿¤¬¶ì¤·¤ó¤À¸ÞÎØÆÃÍ¤ÎÆñ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Îà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡á¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤Ïà¥¿¥Õ¤µá¤â¥±¥¿°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¡£º£Âç²ñ¤Ï¥Õ¥ë²óÅ¾¤ò¸«¤»¤¿¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤¬¸Ä¿ÍÀï¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºÇ¶¯¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï·ù¤ÊÎ®¤ì¤ò¤¤Ã¤Á¤êÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤ÏÃÄÂÎ¤Î£Ó£Ð¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤Ë£±°Ì¤Î£±£°ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£Âç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ï£Ó£Ð£µ°ÌÈ¯¿Ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÂçµÕÅ¾·à¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÆüËÜÎóÅç¤¬´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçËÜÌ¿¤¬¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î£Ö°ï¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£²Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÏÃÄÂÎ¤Î£Ó£Ð¤Ç£²°Ì¤Î£¹ÅÀ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï£±°Ì¤Î£±£°ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¤·¤«¤·¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂç¼ºÂ®¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î£¸°Ì¤È¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£Ìó£±½µ´Ö¤ÎÃ»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç£´²ó³ê¤ëÉéÃ´¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÁ´¤Æ¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¤¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢½èÍý¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÄÂÎ¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡Ê£Ò£Ä¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ã¥¯¡¢¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ÄÁÈ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢£³Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢´Ø·¸¼Ô¤ÏÂç²ñ¤ÎÆüÄø¤òµ¿Ìä»ë¡£¤¢¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃÄÂÎ¸å¤Ë¸Ä¿ÍÀï¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²Æ¤Î¸ÞÎØ¤À¤Ã¤¿¤éÎã¤¨¤Ð½ÀÆ»¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤Î¸å¤ËÃÄÂÎ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÈèÏ«º¤Øà¤ÎÃæ¤Ç¤Î¸Ä¿ÍÀï¤Ï¡¢ÂçÇÈÍð¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤âÄºÅÀ¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Î¶¯¤µ¡£ÊÌ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ú¥¢¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Î¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤È»×¤¦¡×¤ÈË«¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀª¤Î¥Ú¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¸ÞÎØ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Ï¡¢¸ÞÎØÆÃÍ¤ÎÆñ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤âÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£