¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û£²´§²¦¼Ô¡¦ÄÔÍÛÂÀ¤¬NJCÂçÍ½ÁÛ¡ª¡¡ËÜÌ¿¤ÏÂëÌÚ¿®¸ç¡¢ÂÐ¹³¤¬¾åÂ¼Í¥Ìé¡ÄÂç·ê¸õÊä¤Ë¤Ï·Ù²ü¿´
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé¡õ£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé£²´§²¦¼Ô¤ÎÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ã£Õ£Ð¡Ê£Î£Ê£Ã¡Ë¡×¡Ê£´Æü¤Ë¸å³Ú±à¤Ç³«Ëë¡Ë¤òÅ°ÄìÍ½ÁÛ¤À¡£Í¥¾¡¼Ô¤È£´·î£´ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼£Ö£²Àï¤ËÎ×¤àÄÔ¤Ï¡¢¡Ö£Õ£î£â£ï£õ£î£ä¡¡£Ã£ï¡¥¡Ê¥¢¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¡×¤ÎÆ±Ìç¡¦ÂëÌÚ¿®¸ç¡Ê£´£³¡Ë¤òËÜÌ¿¤Ë»ØÌ¾¡£Í¥¾¡¸õÊä¤Ë¤ÏÆ±À¤Âå¤Î£²¿Í¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ï£²·î£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¤ÎÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼Âç²ñ¤Ç¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤¥É¥í¡Ê£Á£Å£×¡Ë¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±¡¢£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì²¦ºÂ£Ö£³¤ËÀ®¸ù¡££±Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¡Öº£¤Þ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÎÏ¤¬¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¡Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡Ë¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Èà¤«¤é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¼Â¤ê¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ï£Î£Ê£ÃÇÆ¼Ô¤ò·Þ¤¨·â¤Ä£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼²¦ºÂ£Ö£²Àï¤À¡£Ä©Àï¼Ô¤ò·è¤á¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÄÔ¤Ï¡¢ÂëÌÚ¤Î½éÍ¥¾¡¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ê¥Ù¥ë¥È¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¡Ë£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¤ËÌá¤·¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¤ÎÎòÂå²¦¼Ô¤¿¤Á¤ÏÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÂëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¤·¡¢°ìÈÖ¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ëÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¬¤ß¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£Î£Ê£ÃÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ÎÆ±ÌçÂÐ·è¤Ê¤éÍýÁÛÅª¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÎòÂå²¦¼Ô¤Ï¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤È¸åÆ£ÍÎ±ûµª¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¥¶¥Ã¥¯¤Ï£Î£Ê£Ã¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì£É£×£Ç£Ð¤ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¸åÆ£¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á£Ó£Î£Ó¤Ç·ìÌÂ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£Âì¤Ë¤Ç¤âÂÇ¤¿¤ì¤ÆÀº¿À¤òÅý°ì¤·¤Æ¤«¤éÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈàÌµ°õá¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¹³¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æ±´ü¤Î¾åÂ¼Í¥Ìé¤À¡£¡ÖÆ±´ü¤ÎÄÔ¤¬£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¤â¼è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ÇÈà¤¬¥¸¥§¥é¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÂÆ§¤ß¤ò¤·¤Æ¤Æ¤¤¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¤¤¤Þ¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¿¿¤ÃÀè¤ËËÍ¤Ë²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ù¤ÃË¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÌö¿Ê¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂç·ê¸õÊä¤Ë¤Ï¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î¿·¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿À®ÅÄÏ¡¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡£¡Ö£Å£Ö£É£Ì¤Î°Õ»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÂº·É¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡££È¡¥£Ï¡¥£Ô¤âÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡×¤È·Ù²ü¿´¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é·ãÆ°Â³¤¤ÎÃÄÂÎ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë£²´§²¦¼Ô¡£½Õ¤ÎÎ¾¹ñ¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄºÇ¶¯Ä©Àï¼Ô¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£