¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬à¸¶ÅÀ²óµ¢á¤Ç´°Á´Éü³è¤Ø¡Ä£Ï£Â»ØÅ¦¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¤Åê¤²¹þ¤ß¡×
à£Ç¤Î¥¨¡¼¥¹á¤Ï³«Ëë¤Þ¤Ç¤ËËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡½¡½¡£µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£²·î£±£´Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²Æì¡¦ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò£²¡¢£³Ç¯Á°¤Î·Á¤ËÌá¤¹·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¼ÂÀï¤ÏÆ±£²£¸Æü¡¢¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñµåÃÄ¡¦¥µ¥à¥¹¥ó¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ£±²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±Ã¥»°¿¶¤È¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢±¦ÏÓ¤Ï¸½¾õ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö³«Ëë¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÆü¤â¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤Î½¤Àµ¤Ï¤Þ¤ÀÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢³«ËëÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢À®ÀÓ¤¬¾å¸þ¤«¤º£²ÅÙ¤ÎÆó·³¹ß³Ê¤â·Ð¸³¡£ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£±£´¤Ç£¸¾¡£¹ÇÔ¤È¿¤ÓÇº¤ß¡¢£´Ç¯Ï¢Â³¤Î£²·å¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿½Å¤ß¤¬¡¢Åêµå¤ÎÌÂ¤¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤Ç¤ÏàÉü³è¤Î½èÊýäµá¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£Åê¼ê½Ð¿È¤ÎµåÃÄ£Ï£Â¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµå¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¸Í¶¿¤Ï¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£Åê¼ê¤ÏÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤òÆ¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤è¤ê¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£ÅêµåÃæ¤Îà°ì½Ö¤Î¤Ò¤é¤á¤á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡Ã±¤Ëµå¿ô¤òÁý¤ä¤»¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ëÍ¾Çò¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¡×Åê¤²¹þ¤ß¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç´¶³Ð¤òÃµ¤ë¡£ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯Ìµ°Õ¼±¤Ë»×¹Í¤¬Àè¹Ô¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Á°½Ð£Ï£Â¤Ï¡ÖÅê¤²¹þ¤àÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ò¤é¤á¤¡×¤¬à¿·À¸¸Í¶¿á¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤ë¡£
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¦µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸Í¶¿¤Î´°Á´Éü³è¤¬º£µ¨¤Î½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£º£·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï³«Ëë¤Þ¤Ç¡¢£±£³»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«Ëë¤Þ¤Ç¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¾õÂÖ¤ò°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£