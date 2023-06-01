¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÁ°Æü¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡× ÀèÈ¯¸õÊä¤¬·×14¿Í¡Ä³«ËëÅê¼ê¤Ï26ÆüÈ¯É½¤Ø
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡¢º£µ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¤ÎÈ¯É½¤ò³«ËëÀïÁ°Æü¤Î£²£¶Æü¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ïºòµ¨¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ò³«ËëÅê¼ê¤ËÇ¤Ì¿¡££²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¸Í¶¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À®ÀÓÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê£²ÅÙ¤ÎÆó·³¹ß³Ê¤ò·Ð¸³¡££´Ç¯Ï¢Â³¤Î£²·å¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢£¸¾¡¡Ê£¹ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£´¡¦£±£´¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÎÉÔÄ´¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¿Åê¼ê¤¬¥±¥¬¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÁê¼¡¤¤¤ÇÎ¥Ã¦¡££±Ç¯´ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ê¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£±£±¾¡¤òµó¤²¤¿»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºò¥ª¥Õ¤«¤éÀèÈ¯¿Ø¤ÎÊä¶¯¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¿°¤Éôµð¿Í¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï£±°Ì¤«¤é£³°Ì¤Þ¤Ç¤òÅê¼ê¤Ç¸Ç¤á¡¢¤µ¤é¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¸õÊä¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¡¢¥Þ¥¿¤Î£³Åê¼ê¤Ï½çÄ´¤ËÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¸õÊä¤¬£±£´¿Í¤ÈàË°ÏÂ¾õÂÖá¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÀèÈ¯¸õÊä¤Î¿Í¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤ì¡ÊÀèÈ¯¡Ë¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£³«ËëÅê¼ê¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢³«ËëÅê¼ê¤ÎÈ¯É½¤Ï¡ÖÁ°Æü¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£³«ËëÀïÁ°Æü¤Î£²£¶Æü¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê³«ËëÅê¼ê¤Ï¡Ë°Ë¿¥¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ä¡£¤¿¤À¡¢ÂÎÄ´¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥ó¥×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢º£Ç¯¾¡¤ÁÆ¬¤Î»³ºê¤ËÍèÇ¯¤Î³«ËëÀï¤ÇÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡¢·èÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£