◆ＷＢＣ強化試合 オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日、メジャー組の出場が解禁された強化試合・オリックス戦に「２番・ＤＨ」で出場。３打数無安打に終わったが、フルスイングを貫いた。日本ハムの後輩でもある北山亘基投手（２６）に新ポーズを考えさせるなど、チームの雰囲気づくりでも貢献した。１番起用が濃厚な３日の阪神戦（京セラＤ）で、６日に台湾戦（東京Ｄ）で初戦を迎えるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）本戦前最後の実戦に臨む。ドジャース・山本由伸投手（２７）、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）も合流し、侍ジャパン全３０選手が出そろった。

同点目前で惜しくも敗れたが、大谷はベンチ最前から拍手で奮闘をねぎらった。出場解禁となったメジャー組の初陣。２点を追う９回２死一、二塁から牧が左翼線適時二塁打を放つも、一塁走者・仲田が本塁憤死となった。ベンチから戦況を見守っていた大谷に漂ったのは充実感。昨年のカブスとの開幕シリーズ第２戦（東京Ｄ）以来、日本では３４８日ぶりのプレーを満喫した。

フルスイングで待ちわびていた観衆を沸かせた。打席に向かうと、視線を独り占め。レフトスタンドから日本ハム時代の応援歌が流れる“粋な演出”の中、フルスイングを連発。鋭いファウルも放ったが、外野フライ２本と空振り三振の３打数無安打だった。テストも兼ねた２番で結果は残せなかったが、実戦は２月２１日（日本時間同２２日）のエンゼルスとのオープン戦以来。井端監督は「何も心配していない。日本に来て投手の球を（見るのが）１週間くらい空いていた。良い形で試合を終えて本番を迎えてくれれば」と全幅の信頼を寄せる。

１日の夜は大阪市内で決起集会。場所は３年前と同じ吉兆の焼き肉店「明月館」だ。山本、岡本らに加え、サポートメンバーも参加。大谷が自身のインスタグラムで“一番乗り”で報告し「明日から頑張りましょう」とメッセージを添えていた。店の関係者は選手のプライベートに配慮して詳細は伏せたが「決起集会の場に選んでいただけて大変光栄ですし、誇らしい。ぜひ優勝に向けて頑張ってほしいですね」とエールを送った。

この日は、ナインがこぞってお茶を飲むような新パフォーマンスを披露した。実は１日の練習中に大谷が、日本ハム・北山に「セレブレーションを決めて発表して」と依頼。「寝られないぐらい考えた」北山が思いついたのは日本の伝統文化で、自身の出身地・京都にも関連し「大谷さんもお茶メーカーのＣＭをされているので」と考え抜いた茶道のポーズだった。

だが、吉田も５回に本塁打を打った直後は同ポーズを一時失念した。そのため大谷からは「やっぱりダメ。もう１回考えて」と再考をリクエストされた。それでも「次、大谷さんが打ってベース上でやってくれることを願いながら応援したい。やってくれたら、一気に広まると思う。信じて待つだけです」と北山。前回大会で浸透したペッパーミルポーズのように人気を博すことを期待した。

昨季ともに世界一連覇に大きく貢献したドジャース・山本、そして主砲候補のブルージェイズ・岡本も合流し、代表全３０選手がそろった。チーム内の雰囲気は日を追うごとに盛り上がっている。「前回初めて出場して素晴らしい大会だった。前回以上に素晴らしくなるんじゃないかな」と、待ち望んでいた大谷。ＷＢＣ連覇へ、すでに侍ナインの絆が強固なものになりつつある。（竹内 夏紀）

◆ペッパーミルポーズ ２３年大会で先頭打者として活躍したヌートバーが披露し、チームに浸透。粒コショウをひく料理道具を使う際の動きをまねたポーズ。ヌートバーが所属するカージナルズで行っており、「粘り強く戦う」などの意味が込められている。侍ジャパンのチームメートだけでなく、日本中でも流行し、同年の新語・流行語大賞トップ１０入りした。