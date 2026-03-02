◆ＷＢＣ強化試合 オリックス４−３日本（２日・京セラドーム大阪）

オリックスが、連続世界一を狙う井端ジャパンに快勝した。「こういう空気の中でできた。みんな、いい刺激になったんじゃないですか」。３年ぶりの覇権奪回を目指す岸田監督も手応えを感じた白星。流れを運んだのは２年目・寺西だ。

最速１５３キロの直球を主体に、２回を完全投球。打者６人のうち、４人のメジャーリーガーを封じた。初回に先頭・近藤を空振り三振。大谷にも真っ向から挑んだ。「体も結構、震えていた」と力を振り絞り、６球すべて直球勝負。カウント２―２から左飛に仕留めた。続く鈴木も遊飛。２回は村上、佐藤からも空振り三振だ。「たぶんフォークです。全然、覚えてないんですけど…」とたっぷり緊張感を味わった年俸１４００万円の右腕。女房役の森も「打たれて当然。勝負せんかったら何の意味もない」と支えになってくれた。

「一つ自信にして、また頑張ります」。目標とする開幕ローテ入りへ大アピールしたブレイク候補。まだまだ伸びる。（長田 亨）