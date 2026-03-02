阪神は２日、ＷＢＣ韓国代表との強化試合（京セラＤ）で侍ジャパンに生きたデータを“提供”した。先発・才木浩人投手（２７）が、初回に４安打集中されて２失点したが、その後は修正して３回５安打２失点にまとめた。５三振を奪った一方で「真っすぐに強い」と打線の印象を明かした。藤川球児監督（４５）は「連係が取れているチーム」と“ライバル国”の戦力を分析した。試合は３―３で引き分けた。

昨季セ・リーグ最優秀防御率に輝いた剛腕の反応がすべてを物語っていた。韓国打線と対戦した才木は「なかなか僕に対して初見で真っすぐを１、２、３で振ってくるというのは、あまりない。特に初回とかすごくタイミング合わせて振ってきた」。積極的な打撃に驚いた様子だった。

初回１死一塁から３番・李政厚に１５１キロ直球を中前に運ばれ、２死一、二塁からは５番・文保景に１４９キロを中前適時打にされた。米大リーグ・ジャイアンツでプレーする３番打者には、３回にも１５１キロで左前打を許した。「真っすぐに強いなっていう印象。レベルが高い。悔しかった」と相手の実力を認めた。

一方で、３回で奪った５つの三振はフォークが軸。速球を狙っているからこそ、低めの落ち球にバットが止まらない。「だから、フォークとかもああいう感じで空振りが取れている」。侍投手陣へのヒントが詰まった４４球だった。

藤川監督は「（韓国代表は）チームプレー、連係が取れているチームだと感じました」と分析した。垣間見えたのは３―３の９回１死一、二塁の相手守備。二ゴロで一塁走者が一、二塁間に挟まれている間に二走がサヨナラのホームを狙ったが、相手の落ち着いた送球で本塁憤死。細かいプレーにもそつがなかった。

侍ジャパンは７日に１次ラウンド２戦目で韓国と戦う。「本戦が始まったら、非常に緊張感あるゲームになると思う」と“予測”した指揮官。ライバル国の生きたデータはプラスに働くはずだ。（小松 真也）