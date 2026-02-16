オリックスは２日、なにわ男子の藤原丈一郎（３０）が２７日の開幕戦・楽天戦（京セラＤ）の始球式を務めると発表した。２２年から本拠地開幕戦のマウンドに立ってきた。大のオリックスファンを公言するアイドルは「なにわ男子デビュー５周年に５年連続５回目の始球式！ ５という数字に縁を感じます！」と喜びの声を上げた。

昨季は登板前に曽谷から「左手で壁をつくる」との助言を授かり、４度目の挑戦で初となるストライク投球。スタンドを沸かせ、チームのサヨナラ勝利の流れを呼び込んだ。このとき、捕手役を務めたのは「推し」の安達内野守備走塁コーチだった。２月に史上初の６日間連続京セラ公演を成功させ、最終日の４日には安達コーチ、さらに宮城からサプライズ動画で３０歳の誕生日（２月８日）を盛大に祝ってもらった。その感謝を、マウンドに込める。

昨季は「リーグ優勝、日本一を目指してチーム一丸で頑張って」とエールを送りながら、ソフトバンク、日本ハムの２強に阻まれて３位に終わった。「ＧＯ！ＧＯ！バファローズの気持ちで全力投球がんばります！」と熱い思いを投球に込め、３年ぶり覇権奪回を目指すチームに猛烈な追い風を送る。（南部 俊太）