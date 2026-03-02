◆ＷＢＣ強化試合 阪神―韓国（２日・京セラドーム大阪）

日本ハムからトレードで阪神に移籍した伏見寅威捕手（３５）が２日、ＷＢＣ強化試合・韓国戦（京セラＤ）に「９番・捕手」でスタメン出場し、“虎初打点”を記録した。２回に打線が２点ビハインドから同点に追い付き、なおも２死二塁から一時勝ち越しの適時二塁打。「積極的にスイングすることを意識した」と右腕・郭彬の１５１キロ直球を中堅左にはじき返した。

ここまでオープン戦は２戦計５打数１安打だったが、本来の勝負強さを発揮した。「１球で仕留められたのは良かった」と納得の表情。バッテリーを組んだ先発・才木は初回こそ２点を失ったものの、２回以降は「いろんなレパートリーを持ったピッチャーなので」と変化球の割合を増やして修正を後押しした。

オリックス、日本ハムで通算６３３試合に出場。新天地でいきなり野手最年長という異例の環境でも、持ち前の明るさと誠実な姿勢でチームに溶け込んでいる。「個人的に出た試合でいろんな情報を入手したい。才木との信頼関係も築き上げていきたいので、無駄にしないようにと思ってやっている」。藤川阪神の新風となるべく、牙を研いでいく。（中野 雄太）