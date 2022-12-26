広島のドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝が２日、地元・大阪で猛アピールを誓った。この日は４日・オリックス戦（京セラＤ）へ向け、マツダスタジアムで全体練習に参加。「プレーしてみたかった球場。楽しみ」と京セラデビューを心待ちにした。

地元は京セラＤまで約１０キロ。幼少期からチケットを握りしめ、通い詰めた。オリックス戦を中心にプロへの憧れを強くした思い出の場所。「（当時は）広いイメージですけど、今はどうかな…」。試合当日は、家族が総出で応援に訪れる予定。「試合に出られたら、しっかり役割を果たしたい」と燃えている。

ここまでオープン戦はスタメン４戦を含む５戦で打率４割１分２厘。「順調に来ている。シーズンで打てなければ意味がない。この調子を維持してシーズンでも結果を残せるように」と鼻息は荒い。

向上心の尽きない男は、好成績の一方で課題にも目を向ける。「甘い球を一球で仕留められていない」と打点ゼロを反省する。シュアな打撃に加え、二遊間の堅実な守備も持ち味。即戦力として期待される背番号０が、地元で開幕１軍を大きくたぐり寄せる。（直川 響）