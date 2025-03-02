原宿系動画クリエイター・しなこが４月からテレビ朝日で放送する子ども向け番組「よ〜い！スターと！トビダスクール」（日曜・前８時）に出演することが２日、分かった。

子どもの個性、好奇心、表現する楽しさを大切にしながら、見る度に心が輝く視聴者参加型の学園エンターテインメント。しなこはテレビっ子だった幼少期を「この番組からいろいろ学んだなぁ」と思うことがある」と回想。「子どもたちにいい影響を与えるような番組にしていきたい！」と意気込んだ。

同番組放送のため、日曜の「グッド！モーニング」は、３０分早く終了する。

◆しなこのコメント全文

私自身もテレビを観て育ってきました。当時、観ていた番組を今見返しても、「あぁ、この番組からいろいろ学んだなぁ」と思うことがありますので、子どもたちにいい影響を与えられるような番組にしていきたいですね！私はダンスが好きですので、音楽とダンスが楽しめる企画にも挑戦したいな。私の新たなチャレンジを、ファンの人たちも一緒に楽しんでほしいですし、最後まで応援してもらえるとうれしいです！