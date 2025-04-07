原宿系動画クリエイター「竹下☆ぱらだいす」（あぃりＤＸ、だーご、しんぢくん）が４月からテレビ朝日で放送する子ども向け番組「よ〜い！スターと！トビダスクール」（日曜・前８時）に出演することが２日、分かった。

子どもの個性、好奇心、表現する楽しさを大切にしながら、見る度に心が輝く視聴者参加型の学園エンターテインメント。あぃりＤＸは「地上波でレギュラー番組を持つことができるなんて、思ってもみませんでした」と驚き。しんぢくんは「地元の佐賀県でも放送されるので、両親やおばあちゃん、友だちにも観てほしい」と心待ちにし「日曜日に『よ〜い！スターと！トビダスクール』を観て、月曜日の学校や職場の話題となるような番組にしていきたいです！！」と意欲。だーごは「子どもたちが数十年後に思い返して、『よ〜い！スターと！トビダスクール』って楽しい番組だったなあって思ってもらえる番組になるよう、最大限頑張ります！」と意気込んだ。

同番組放送のため、日曜の「グッド！モーニング」は、３０分早く終了する。

◆竹下☆ぱらだいすのコメント全文

あぃりＤＸ まさか、地上波でレギュラー番組を持つことができるなんて、思ってもみませんでした。ここまで応援してくださったファンの皆さんに感謝しかありません。これからの新しい出会いにワクワクしています！私たちの強みのひとつに音楽があると思っていますので、番組を通じてオリジナル番組を作ったり、スタジオを飛び出して視聴者参加型のイベントを行ったりしていければうれしいですね！私たちはこれまで、年齢や性別、肩書なんて関係なく、自分の好きを大事にすることを発信してきました。ですので、この番組を通して「自己表現する楽しさ」を伝えられたらと思っています。ファッション、歌、ダンス、イラスト…なんでもいいと思いますので、自分の仲野スター性を見つけるために「よ〜い！スターと！」！子どもたちからファミリーまで、皆さんが楽しんでくれるような番組にしていければと思います！

だーご 子どもたちが休みの日曜日の朝というゴールデンタイムに自分たちがレギュラー番組を持てるなんて夢みたいです！まだ自分たちのことを知らない子どもたちもいると思いますので、みんなに楽しんでもらえるように、カラフルに、派手に、盛り上げていければと思います！個人的に、番組でやりたいことは恋バナかな（笑）。

ＭＡＤＡＭＡＤＡのみんなと話していると、忘れかけていた真っすぐな気持ちに気付かされたりするので、そういった部分も番組に取り入れられればいいですね！子どもたちが数十年後に思い返して、「『よ〜い！スターと！トビダスクール』って楽しい番組だったなあ」って思ってもらえる番組になるよう、最大限頑張ります！たくさん観てくださ〜い♪

しんぢくん 全国ネットということでめちゃめちゃ緊張しています（笑）！地元の佐賀県でも放送されるので、両親やおばあちゃん、友だちにも観てほしいです。観てくださった方が、その日一日を元気で過ごせるような番組にしたいな！今後は、オリジナルグッズを作ったりして、みんなに喜んでもらえたらうれしいです！日曜日に『よ〜い！スターと！トビダスクール』を観て、月曜日の学校や職場の話題となるような番組にしていきたいです！！