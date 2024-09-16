美女オリンピアン同士の２ショットが、話題を呼んでいる。

競泳女子で２０１６年のリオ五輪代表として出場した今井月（るな）さんが３日までに自身のインスタグラムを更新。「天気良い休日にＵＴＡちゃんとうちっぱ ゴルフ楽しい！！」と記すと、柔道女子５２キロ級で東京五輪金メダリスト・阿部詩とのプライベートショットを公開した。

ゴルフクラブを手に笑顔で寄り添う２ショットや、きれいなフォームでスイングするムービーをシェア。「これからコース回れるように練習したいと思います やさしーーいアドバイスください笑」と締めた。

この投稿には「凄い組み合わせ！！」「なかよし」「つながりあるんだ！」「え！？上手」などの声が寄せられている。

今井さんは中学生の頃から“天才少女”と呼ばれ、２４年９月に現役引退を表明。今年１月には自身のＳＮＳで、ＴＢＳ社員として働いている現在について伝え、ＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月〜金曜・午後３時４９分）でアシスタントディレクター（ＡＤ）として働いていると明かした。「Ｎスタ」の中継に映る今井さんの姿がたびたびネット上で話題になっていた。