元モーニング娘。後藤真希の弟で、アイドルグループ「ＥＥ ＪＵＭＰ」元メンバーで千葉・八街市議の後藤祐樹氏。妻の誕生日を祝い、夫婦ショットを披露した。

３日までにインスタグラムを更新し、「今日は妻の誕生日です 妻と出会って１２回目の誕生日をこうして一緒にお祝いできることが凄く幸せです」と報告。「１２年前から振り返っても、妻は昔と変わらず僕を側で支えてくれています 心から感謝の気持ちしかありません」と思いをつづった。

「今日は妻が大好きな青山のお店でランチをしてきましたが、誕生日プレゼントが間に合わず謝りました笑 それから去年はお互い忙しくて全く２人でお出かけもできなかったですが、久しぶりに手を繋いで歩いて今日は新鮮な気持ちになれました」と久々の夫婦デートを満喫。「これからも妻と可愛い我が子たちと頑張っていきますので宜しくお願いします」とメッセージを送った。

ケーキを前に幸せそう。フォロワーは「素敵な２人！！！！」「仲良し夫婦」「手をつないでデートいいですね」「ほっこり」などの声を寄せた。

後藤氏は、２２年１１月のＹｏｕＴｕｂｅで長女・芹澤もあがアイドル活動をしていることを公表。２３年８月に八街市議選で初当選。２月２０日の投稿では「昨日、市議会の一般質問に立ちました。八街市の財政状況は今や待ったなしの危機的状況です」などと議員としての活動も報告していた。