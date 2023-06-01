「狂気のボディだ！」韓国９頭身チアが大胆披露した“衝撃ビキニショット”にファン喝采！「ホンモノの女神」「どうしてそんなに美しい？」
韓国チアリーディング界のフロントランナーで、韓国ＫリーグのFCソウルでもチアリーダーを務めるアン・ジヒョンさんが公式インスタグラムを更新。貴重なプライベートショットを公開し、またまたファンの間で話題をさらっている。
28歳の９頭身チアが今回掲載したのは８枚の画像だ。一面に広がる大海原をバックに小高い丘の上に立ち、胸元ドキリの大胆なビキニ姿を披露した。どこで撮影されたのは明かされていないが、持ち前の圧倒的なスタイルと図抜けた美貌が前面に押し出されたショット集となっている。
投稿をチェックしたファン＆フォロワーからは絶賛する声が続出。「狂気のボディだ！」「ホンモノの女神」「どうしてそんなに美しい？」「結婚してください」「ずっと観ていられるね」「彼女は我らの宝です！」などなど、コメント欄は大きな賑わいをみせている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】韓国９頭身チア、アン・ジヒョンが公開した“衝撃ビキニショット”をチェック！
