ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は７７ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式2日（NY時間14:09）（日本時間04:09）
ダウ平均 48900.51（-77.41 -0.16%）
ナスダック 22741.21（+73.00 +0.32%）
CME日経平均先物 57620（大証終比：-380 -0.66%）
欧州株式2日終値
英FT100 10780.11（-130.44 -1.20%）
独DAX 24638.00（-646.26 -2.56%）
仏CAC40 8394.32（-186.43 -2.17%）
米国債利回り
2年債 3.485（+0.111）
10年債 4.046（+0.109）
30年債 4.697（+0.087）
期待インフレ率 2.288（+0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（+0.069）
英 国 4.374（+0.141）
カナダ 3.229（+0.102）
豪 州 4.633（-0.018）
日 本 2.076（-0.035）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝70.94（+3.92 +5.85%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5329.40（+81.50 +1.55%）
ビットコイン（ドル）
68796.13（+3118.03 +4.75%）
（円建・参考値）
1081万8879円（+490341 +4.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
