NY株式2日（NY時間14:09）（日本時間04:09）
ダウ平均　　　48900.51（-77.41　-0.16%）
ナスダック　　　22741.21（+73.00　+0.32%）
CME日経平均先物　57620（大証終比：-380　-0.66%）

欧州株式2日終値
英FT100　 10780.11（-130.44　-1.20%）
独DAX　 24638.00（-646.26　-2.56%）
仏CAC40　 8394.32（-186.43　-2.17%）

米国債利回り
2年債　 　3.485（+0.111）
10年債　 　4.046（+0.109）
30年債　 　4.697（+0.087）
期待インフレ率　 　2.288（+0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.712（+0.069）
英　国　　4.374（+0.141）
カナダ　　3.229（+0.102）
豪　州　　4.633（-0.018）
日　本　　2.076（-0.035）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝70.94（+3.92　+5.85%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5329.40（+81.50　+1.55%）

ビットコイン（ドル）
68796.13（+3118.03　+4.75%）
（円建・参考値）
1081万8879円（+490341　+4.75%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ