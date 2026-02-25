瀬戸風バンクがリニューアルした。松山競輪場はバンクを中心とした改装工事が終了、2月27日からのF1が1年ぶりの本場開催だった。

バンクはみなし直線距離58.6メートル、カント34度で以前と変更なし。3コーナーにはガールズ棟が新設された。

新バンクについて地元の栗田貴徳は「前のバンクにあったボコボコがなくなった。塗装が前と違って雨でも滑りにくくなった。（練習では）タイムが出ているし、重く感じない。凄くいいバンクができた」と歓迎した。

実際のレースでは、どうだったのか。初日はあいにくの雨で風は弱め。そんな中で逃げ切り連発。12レース中1着の決まり手は「逃げ」が6回（2着1回）。捲り3回、差し3回だった。

2日目は天気が回復したが、バックの向かい風が強くなった。気温があまり上がらなかったこともあり「バンクが重い」と話す選手が多かった。1着の決まり手は逃げ5回、捲り5回、差し2回。

先行が残りやすいと思われたが、最終日は決まり手が一変した。

1着の決まり手は「差し」が7回と最も多く、捲りが4回。逃げは優勝した根田空史の1回だけで2着の逃げは3回だった。最終日も風が強めだったことと、捲りは早めの仕掛けが多かったことが、決まり手の変化に影響したのではないだろうか。

5〜8日には開設76周年記念「金亀杯争覇戦（G3）」が行われる。さらに8月11〜16日には松山では13年ぶりのG1開催となる第69回オールスター競輪が決まっている。

今年はシン瀬戸風バンクから目が離せない。（亀田 克也）