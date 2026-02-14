ボートレース児島のG1「児島キングカップ」（開設73周年記念競走）は2日目を迎える。12R「ガァ〜コドリーム」は桐生順平がイン速攻で突き放す。

初日後半には足の上積みがあった桐生。インで負けるわけにはいかない。スタートも踏み込んでくるだろう。この逃げが中心だ。吉田拡は初日ただ一人、連勝発進を決めた。実戦パワーを生かして逆転を狙う。池田がテクニック発揮へ。チルト3で挑む菅が大外から強襲。

＜1＞桐生順平 普通くらい。優勝エンジンなので前半はその感じで行ってみたが全く操縦性がなかった。後半は調整して何となく乗れる感じにはなった。

＜2＞池田浩二 どの足も合ってない。直線もちょっと下がる感じがあるしターンも滑ってる感じがあった。バルブを洗浄して、どうするか。

＜3＞吉田拡郎 いいエンジンの手応えは感じる。加速感があるし伸び切りもいい。いいスタートが切れて良かった。

＜4＞西山貴浩 4、2着なら上出来。若松の良さそうな時のペラの形で行ったが押し感がなかった。2日目はガラッと調整を変えていくと思う。

＜5＞宮地元輝 良くないですね。向きとか押しが良くなかった。エンジン自体は悪くないと思うのでギアケースをやって、ペラで調整していく。

＜6＞菅章哉 よほどのことがない限りはチルト3で。まずは展示タイムを出して、お客さんを喜ばせるようなレースをしたい。