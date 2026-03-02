【上下ユニクロ】でこんなにオシャレ！ まるっと真似したい「大人のカラーコーデ」

上下とも【ユニクロ】でおしゃれに見せるのは難しい……と思っている人は、カラーアイテムを取り入れてみて。着こなしがパッと見違えるかも。シンプルデザインどうしを合わせるからこそ、色で遊んでも上品にまとまりそう。今回はアイテムごとまるっと真似したくなりそうな、@shocogram__さんのおしゃれスタイルを紹介します。

デニムシャツに赤を効かせてポジティブな印象に

【ユニクロ】「ボクシーニットT」\2,990（税込）、「デニムリラックスシャツジャケット」\4,990（税込）、「イージーワイドパンツ」\4,990（税込）

デニムシャツに赤を差し込んだ、ぐっと華やぐカラーコーデ。落ち感のあるニットTが、派手色でもナチュラルに馴染みコーデ全体に程よい抜け感を演出します。下半身はセンタープレス入りのパンツで、ほんのりきれいめにまとめるのが大人の着こなしのコツです。

深めグリーンのワンピースで大人の遊び心をプラス

【ユニクロ】「コットンボリュームスリーブワンピース」\4,990（税込）、「3Dリブスクエアネックセーターノースリーブ」\2,990（税込）、「ローライズワイドジーンズ」\4,990（税込）

ボリュームスリーブの立体感で、シンプルながらも着映えが狙えるワンピースが主役。深めグリーンを選べば、派手すぎず大人の余裕を感じさせるカラーコーデに仕上がります。1枚で爽やかに着るのも素敵ですが、ベストやパンツを重ねて程よくナチュラルにまとめるのもおすすめ。レイヤードで奥行きを出せば、ぐっと今っぽい大人の遊び心スタイルが完成します。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M