ビジュめちゃいいじゃん！【コストコ】ティータイムがシャレる♡「スイーツ」

ティータイムの気分を上げたい時は、ビジュアルも魅力的な【コストコ】の「スイーツ」を選んでみて。並べるだけで食卓を盛り上げてくれそうです。みんなでシェアして味わうのもおすすめ。今回はチョコ好き必見のスイーツ、いちご味のスイーツをご紹介します。

甘いものが欲しいときに！「フォンダンショコラ」

コロンとしたフォルムが可愛い、こっくりとした色合いから高級感漂うフォンダンショコラ。@potipoti212さんいわく、レンジで温めると「とろとろチョコの甘さが際立って激甘」とのことで、苦味のあるコーヒーのお供にもちょうど良さそうです。1箱6個入りでシェアにもうってつけ。

何重にも巻かれた仕上がり！「クレープバウム いちご味」

1本まるごと入った、シェアに向いているクレープバウム。@potipoti212さんが「見た目ピンクでかわいい」と語るように、クリームをサンドしたプチ贅沢なビジュアルもたまりません。生地は何重にも巻かれており、口の中で解けるような食感も楽しめそう。お皿に盛り付けるだけで食卓に彩りを添えてくれるかも。

writer：S.Hoshino