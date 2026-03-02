「コーデが物足りない日」に！【グローバルワーク】1点投入で即おしゃれ「キャミチュニック」

重いアウターを脱ぐ時期こそ、レイヤードで差をつけるのが今の気分。手軽にプラスできて印象を変えられるのが【グローバルワーク】のキャミチュニックです。Aラインのアシンメトリーデザインに、裾レースがさりげない華やぎを添える1枚。いつものコーデに重ねるだけで、ぐっと今っぽいバランスを楽しめます。

ブラックキャミでパンツコーデがエレガントに

【グローバルワーク】「アシメニットキャミチュニック」\5,990（税込）

モノトーンアイテムでつくる、スタイリッシュなパンツコーデ。クールな装いも、レース付きのキャミを重ねることでやわらかなニュアンスが加わります。上品な甘さが大人のバランスにぴったりで、シンプルなコーデがエレガントな印象に。腰まわりをナチュラルにカバーできるところも嬉しいポイントです。

エクリュカラーを選べばシンプルでも春らしさがUP

キャミチュニックは2色展開で、ブラックのほか軽やかなエクリュベージュもラインナップ。レース部分まで明るいカラーになるから、より春らしくやわらかな印象に仕上がります。いつもの白カットソーも、このチュニックがあれば一気にお出かけ仕様に生まれ変わりそう。長さがありつつも重たく見えないので、ロングスカートとも好バランスです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

Writer：Anne.M