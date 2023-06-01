二宮和也＆千鳥ノブが初タッグ！ 考察バラエティ『金曜ミステリークラブ!!!』4月スタート
二宮和也と千鳥ノブが初タッグを組む考察バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』（日本テレビ系／毎週金曜19時）が、4月17日から放送されることが決定した。
【写真】二宮和也＆松村北斗の“ガチオフショット”にファンもん絶！
世界各地で起きた摩訶不思議な出来事を題材にクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを手がかりに、ミステリーの真相へと迫る。視聴者もニノをはじめとする豪華出演者と一緒に推理に参加し、思わず考察したくなる――そんな全世代が楽しめる“新・考察バラエティ”が幕を開ける。
今回、本番組のメイン出演者が発表された。特番から引き続き出演するノブ（千鳥）がクラブの主宰を務め、さらに新たに、クラブ会員代表として二宮和也の出演が決定。毎週登場する豪華なゲストとともに、白熱の考察を繰り広げる。
バラエティ番組で初めてメインタッグを組む二宮和也＆ノブ。気になる2人の意気込みとは？
ノブは「特番を1回しか放送していないのに、激戦の金曜よる7時台に日テレが大英断、大勝負！ 逆に気持ちいいですね。徳川4万の兵に、30人ぐらいでかかっていくイメージでいましたら、ニノという大援軍がやってきました！」と喜びを明かす。
一方の二宮は「本当にすごくうれしかったですし、ノブさんとはそんなに共演経験の回数は多くなく、ましてや、こうして2人で毎週メインで本格共演というのは初めてですから、『新鮮にできるな』と思って番組に参加させていただきました」とコメントを寄せた。
『金曜ミステリークラブ!!!』は、日本テレビ系にて4月17日から毎週金曜19時放送。
※二宮和也と千鳥ノブのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■二宮和也、千鳥ノブ
──レギュラー放送決定と聞いた際の感想は？
ノブ：特番を1回しか放送していないのに、激戦の金曜よる7時台に日テレが大英断、大勝負！ 逆に気持ちいいですね。徳川4万の兵に、30人ぐらいでかかっていくイメージでいましたら、ニノという大援軍がやってきました！ 「ノブ、30人で大丈夫か？」と思っていたところにまさかの8万の大軍が駆けつけてくれたような気持ちです。縮こまらず、楽しんでやっていけたらと思います。
二宮：ノブさんが特番で放送した番組に、一緒に出演！ 本当にすごくうれしかったですし、ノブさんとはそんなに共演経験の回数は多くなく、ましてや、こうして2人で毎週メインで本格共演というのは初めてですから、「新鮮にできるな」と思って番組に参加させていただきました。ノブさんもおっしゃるとおり、魅力的な番組が数ある中で、僕ら2人もそうですし、スタッフとも一丸となって、とにかく楽しいものを作っていきたいなと思っています。
──お互いにメッセージを。
ノブ：いや〜もうニノさんはもう、ドラマも映画もあり、さらに嵐のラストコンサートの準備で忙しすぎるので、せめてこの番組の収録ではちょっとリラックスしながら楽しんでもらいたいなと思いますね、本当に思っております。でもその一方で、「こんなにも会えないですか？」と（笑）。スケジュールが合わなすぎて、今日も1人ずつコメント撮影をしております、とにかく早くニノに会いたいです（笑）。
二宮：（ノブのコメントを受けて）「ノブ、お前だよ忙しいのは！ 頼むぜ！」ってことでしょうか。さっき「ニノが忙しい」みたいなことを言っていたみたいですが、そちらこそです！（笑） ノブとは世代も近く、見てきたものや聴いてきたものが結構一緒だと思っていて、さらに嵐のことをすごく気にかけてくださっていることをいつも感謝しています。勝手にですが、距離が近い感じがしていますので、今回こういう形で初めてしっかりと共演できるのがとてもうれしいです。
──最後に視聴者の方へ。
二宮：僕は特番を視聴者の1人として楽しませていただいて、このレギュラー化から参加させていただくので、見ている皆さんと一緒になって考察をしていきたいなというふうに思っていますし、謎の解き方もときに大胆に、ときに皆さんと同じ目線で、ワイワイしながらやっていきたいです。ぜひとも参加していただければと思います。よろしくお願いします。
ノブ：「金曜7時は『金曜ミステリークラブ!!!』」と言われるような長寿番組にしたいなと思っています。おもしろい謎ミステリー！ 見応えたっぷりの再現VTR！ さらにスタジオでの化学反応をお見せできたらと。お茶の間の皆さんも一緒に解けるような謎ばかりだと思いますので、ぜひ期待してください。そしてもう、できるだけニノを映しますので、嵐ファンもぜひ楽しみにしておいてください。お願いします！
