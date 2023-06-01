インタビューがYouTubeに掲載

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）の愛する“相棒”が公開された。ファンからは「どこで買えますか？」などの声が上がった。

「日テレスポーツ」YouTubeチャンネルは2日、1日深夜に放送された「Going! Sports＆News」のインタビュー動画をアップした。

動画内で必需品を問われると、三浦は「ドイツの試合に行った時、ファンの方が投げ入れてくださった。それが本当に可愛くて。手足がついてる。肉球がついているんです。サメなんですけど、猫みたい。2人で可愛がっています」と説明。名前は「シャー子」。正体はサメのぬいぐるみだった。

スタッフが2人の控室から撮影現場に「シャー子」を持ってくると、三浦は「きたー！シャー子きた。めっちゃかわいくないですか」と声を弾ませ、そのまま抱きかかえた。木原は「目が好きなんですよね。サメなのにやる気のなさそうなのが好き」とお気に入りのポイントを挙げた。

コメント欄ではファンも反応。「シャー子が登場してうれしかったです」「シャー子はどこで買えますか？」「この2人とシャー子可愛い」など、シャー子の登場を喜ぶ声が並んだ。



（THE ANSWER編集部）