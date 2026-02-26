エミレーツ航空は、現地時間きょう3月3日、中東とヨーロッパ路線を中心に運航を計画している模様だ。

エミレーツ航空とドバイ国際空港のウェブサイトによると、運航を予定しているドバイ発のフライトは以下の14便。ロイター通信によると、帰国を支援するための特別便だという。

EK8805 ジェッダ（午前7時5分発）

EK8017 マンチェスター（午前7時10分発）

EK8001 ロンドン/ヒースロー（午前7時45分発）

EK827 ダンマーム（午前7時50分発）

EK8073 パリ/シャルル・ド・ゴール（午前7時50分発）

EK8045 フランクフルト（午前8時40分発）

EK8506 ムンバイ（午前9時25分発）

EK8009 ロンドン/ガトウィック（午前11時発）

EK8566 ベンガルール（午後1時35分発）

EK8003 ロンドン/ヒースロー（午後2時半発）

EK8528 ハイデラバード（午後2時45分発）

EK8803 ジェッダ（午後3時45分発）

EK8051 ミュンヘン（午後3時45分発）

EK085 チューリッヒ（午後3時55分発）

エミレーツ航空によると、以前から予約を持つ人を優先的に案内する限定運航便で、振り替えが完了した人には直接連絡するとしている。利用者には、通知を受け取るまで、空港へは向かわないよう呼びかけている。

アラブ首長国連邦（UAE）の民間航空総局（GCAA）によると、宿泊施設の手配や再予約を行った人数は約20,200人にのぼるとしている。