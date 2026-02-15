嵐の二宮和也（４２）が、４月スタートの日本テレビ系「金曜ミステリークラブ！！！」（金曜、後７・００）に出演することが２日、分かった。番組ではお笑いコンビ・千鳥のノブ（４６）と初めての本格共演を果たす。

昨年１１月に特番として放送された同番組が、早くもレギュラー化。世界中の不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像などを見ながらミステリーの真相を推理する、全世代が楽しめる“考察バラエティー”となっている。特番から続いて出演するノブはミステリークラブの主宰を、二宮はクラブ会員代表を務める。これまで共演はそれほど多くないという２人だが、すでに息はぴったりだ。

ノブが多忙な二宮を気遣いつつ「でも、こんなにも会えないですか？と。スケジュールが合わなすぎて、きょうも一人ずつコメント撮影をしております、とにかく早くニノに会いたいです」と愚痴れば、それを伝え聞いた二宮も「『ノブ、おまえだよ忙しいのは！頼むぜ！』ってことでしょうか。『ニノが忙しい』みたいなことを言っていたみたいですが、そちらこそです！」と“遠隔”ながら息の合った掛け合いを披露した。

コンビを組むノブへ「世代も近く、嵐のことをすごく気にかけてくださっていることをいつも感謝しています。勝手にですが、距離が近い感じがしています」と言葉を贈った二宮。新たな“ニノノブ”に期待を寄せつつ「謎の解き方もときに大胆に、ときに皆さんと同じ目線で、ワイワイしながらやっていきたいです」と、新番組への意気込みを口にした。